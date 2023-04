Gosens segna ma poi si lussa la spalla in caduta e Inzaghi trema in vista della finale di Coppa Italia

Un epilogo complicato quello che ha riguardato la gara di Robin Gosens contro la Lazio: per il tedesco un gol molto bello al volo ma anche un infortunio beffardo, ricadendo proprio dall’acrobazia con cui aveva ribaltato il risultato sul 2-1. Per lui una lussazione alla spalla destra che lo ha costretto al cambio: lo staff medico nerazzurro ha ridotto la lussazione negli spogliatoi ma qualche timore per Simone Inzaghi, già in vista della finale di Coppa Italia, c’è.