Gotti: “Abbiamo provato fino alla fine a pareggiare. Ora due giorni per preparare la Fiorentina, un avversario di livello”

Domenica la Fiorentina sarà di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese, che nel posticipo della quinta giornata di Serie A ha perso 1-0 contro la Roma mettendo però in campo un’ottima prestazione.

Il tecnico dei friulani, Luca Gotti, ha parlato così in conferenza stampa: “L’atteggiamento della squadra è stato tosto, un atteggiamento che non voleva il risultato che stava maturando, abbiamo provato fino alla fine a trovare il pareggio. Per un allenatore tante cose non vanno bene ma di sicuro vado via da questa partita vedendo una squadra su cui sarà un piacere costruire le cose. La squadra ha avuto una buona reazione. Ci sono tanti ragazzi giovani di grande prospettiva sulla carta, adesso dobbiamo rendere concrete le loro potenzialità. Disturba perdere le partite, ma adesso abbiamo due giorni per preparare un’altra partita contro un avversario di livello (la Fiorentina, ndr)”.