Pulgar lascia in anticipo l’allenamento zoppicando e rimane l’unico dubbio per Italiano. A Gotti manca solo un attaccante

L’appuntamento di Udinese-Fiorentina si avvicina sempre di più e per i due tecnici è il momento di fare i conti con chi avranno o meno a disposizione in vista del match della Dacia Arena in programma domenica pomeriggio alle 15.00.

In casa bianconera praticamente tutti i giocatori saranno a disposizione di Luca Gotti. L’unica eccezione è Ilija Nestorovski che sta recuperando dopo la rottura del legamento crociato. Vincenzo Italiano invece dovrà fare a meno dello squalificato Nico Gonzalez e dell’infortunato Castrovilli.

Le novità sugli altri due acciaccati Venuti e Pulgar arrivano da Radio Bruno. Il terzino destro potrebbe essere a disposizione, ma molto probabilmente partirà Odriozola con la maglia da titolare. Il centrocampista cileno invece, dopo i miglioramenti di ieri, oggi ha lasciato in anticipo l’allenamento zoppicando vistosamente. Da valutare dunque le sue condizioni in vista della trasferta.