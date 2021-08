Gradito ritorno per la Primavera viola. Aquilani ritrova finalmente il suo metronomo

La Fiorentina accoglie Giovanni Corradini, centrocampista classe 2002 proveniente dal Perugia e che aveva già militato nella Primavera viola nella passata stagione. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, la Fiorentina lo acquista a titolo definitivo, per lui pronto un contratto di 3 anni.

Il centrocampista mancino nato ad Orvieto tornerà perciò agli ordini di mister Aquilani per guidare la mediana della formazione gigliata. Percorso inverso come raccontato nelle precedenti ore per Ferrarini, che passerà al Perugia in prestito secco.