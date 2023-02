Gran difficoltà per la Fiorentina Femminile: sotto all’intervallo con la Juve, sotto gli occhi di Commisso

C’è anche il presidente Rocco Commisso a Sesto Fiorentino a vedere un Fiorentina-Juventus sempre sentito, anche al femminile. Le ragazze di Panico ad oggi sono sotto nel punteggio per 1-0, con la rete segnata da Salvai, con tocco sotto misura anche di Erzen per quello che sarebbe un autogol, al 21′. Almeno tre parate importanti da parte di Baldi per una Fiorentina molto in difficoltà finora.