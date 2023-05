Gran Galà Primavera, premiati due giocatori della Fiorentina e Aquilani: “A Firenze ho costruito rapporti unici. Sogno di allenare in Serie A, ma aspetto che accada in modo naturale”

Grandi soddisfazioni per la Fiorentina nei Primavera 1 Best Awards 2023, il gran galà organizzato da Sportitalia per premiare i migliori giocatori della stagione. Nella top 11 del campionato sono stati inseriti due giocatori viola, ossia Micheal Kayode (terzino destro) e Lorenzo Amatucci (centrocampista), e anche l’allenatore Alberto Aquilani. Queste le dichiarazioni del tecnico viola: “Essere votato dai colleghi ha un valore doppio, e li ringrazio. Condivido questo premio con il mio staff tecnico e con Valentino Angeloni, che ci segue ogni giorno per tutto l’anno. Soprattutto lo dedico a tutti i ragazzi che ho allenato, quest’anno e nelle stagioni precedenti, mi rimarranno tutti nel cuore”.

E poi ha aggiunto: “Ho un rapporto bellissimo con Rocco Commisso e Joe Barone, e questo fa la differenza sotto tanti aspetti. E’ una cosa più unica che rara, e a Firenze l’ho trovata. Ho la fortuna di lavorare con delle persone serie e così, nonostante le mille difficoltà, abbiamo raggiunto risultati importanti. Il Viola Park che il presidente ha regalato alla sua società sarà qualcosa di meraviglioso, quando sarà pronto lo vedrete”.

E infine, su un futuro in prima squadra: “Mi metto allo stesso livello dei ragazzi, come loro sono un giovane che ambisce ad arrivare in Serie A. Faccio tanti sacrifici perché mi piacerebbe raggiungere questo traguardo, ma non ho fretta di forzare i tempi. Penso che tutto succederà in modo molto naturale. Finale di Conference League? So cosa significa una partita del genere per questa piazza, speriamo che tutto vada per il meglio”.