Grande prova collettiva e finalmente continuità di risultati: la Fiorentina si prepara allo sprint finale per la fase clou della stagione

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Milan la Fiorentina ha abbattuto un tabù che si trascinava da tutta la stagione, ovvero quello di non aver mai vinto contro una squadra più avanti di lei in classifica. L’ottima prova in campo della squadra viola, come riferisce stamani il Corriere Fiorentino, è stata soprattutto collettiva e ben distribuita in tutti i reparti. E va sottolineato che dopo il trionfo di Verona è arrivata anche la continuità di risultati.

Probabilmente è forse un po’ tardi per raggiungere la zona Europa è tardi. Ma i traguardi stagionali da tagliare non mancano di certo. Dopo il Sivasspor in Conference League c’è la Cremonese, ovvero un antipasto di quella che sarà la semifinale di Coppa Italia. Lo sprint finale sembra essere iniziato con il piede giusto. E va precisato come il punto di arrivo non sia stato ancora raggiunto, e già questa sembra essere una vittoria. Siamo a marzo, ma il momento clou della stagione è da adesso in poi.