Grande rimonta per la Fiorentina Under 17, che rifila un poker alla Juventus e vola in semifinale del Campionato Nazionale

La Fiorentina Under 17 vola in semifinale del Campionato Nazionale A/B. Un grande traguardo raggiunto dai ragazzi di Galloppa, con una rimonta emozionante ai danni della Juventus. Nella gara d’andata, domenica scorsa, i bianconeri erano riusciti a battere la Viola per 3-1, ma oggi, al ‘Bartolozzi’ di Scandicci, i gigliati hanno completamente ribaltato la situazione con una vittoria per 4-0. A segno la stella Rubino, Fortini, Puzzoli e Braschi.

Nella semifinale dei playoff, la Fiorentina affronterà la vincente tra Inter e Parma, ultimo quarto di finale ancora da giocare. Confermata anche oggi la supremazia dimostrata nel girone A, con un netto primo posto a +6 proprio sui bianconeri secondi.