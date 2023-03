Grande vittoria della Repubblica Ceca contro la Polonia: soltanto uno spezzone di gara per Barak

Allo stadio Fortuna Arena di Praga la Repubblica Ceca vince per 3-1 contro la Polonia nella partita valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. Grande successo dei padroni di casa, che nel giro di tre minuti ad inizio tempo segna due gol con Krejci e Cvancara, per poi calare il tris nel secondo tempo con Kuchta. A poco serve il gol della nazionale polacca realizzato all’87’ da Szymanski.

Il centrocampista della Fiorentina e della Repubblica Ceca Antonin Barak è partito dalla panchina per poi subentrare al 71′ nella ripresa a Kral. Il giocatore viola si è collocato al centro della linea mediana contribuendo a contenere la manovra degli avversari.