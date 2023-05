Grassia: “Con la rosa che ha, la Fiorentina dovrebbe avere dieci punti in più. La Viola può vincere a Napoli, ma attenzione alla difesa: subite caterve di gol per…”

Il giornalista Filippo Grassia ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Da un lato ci sono grandi elogi per quello che ha fatto Italiano, ma dall’altro, con l’organico a disposizione, la Fiorentina avrebbe dovuto avere minimo 10 punti in più. Negli ultimi venti giorni, poi, la Viola si è ritrovata a prendere caterve di gol, e tutti in fotocopia, sempre in contropiede. La squadra deve fare un passo in avanti e, insieme a lei, anche il suo allenatore”.

Sul reparto difensivo: “In una difesa a quattro, ci deve essere un leader; se vengono cambiati tutti gli interpreti di partita in partita, si perdono parecchie certezze. Coppia titolare al centro? Sicuramente Milenkovic e Quarta“.

Sulla sfida di domenica: “La Fiorentina andrà a Napoli per vincere, ne sono convinto. I giocatori partenopei saranno protesi verso i festeggiamenti. Vittoria porta vittoria, quindi si fa bene a guardare al presente. Dico una sola cosa: attenzione alla difesa”.