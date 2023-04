Grassia: “L’Inter sarebbe più abbordabile in finale, anche se Inzaghi è micidiale. Vlahovic? Allegri lo doveva vedere alla Fiorentina…”

Il giornalista della RAI Filippo Grassia è stato contattato da Radio Bruno Toscana per parlare del momento della Fiorentina, impegnata questa sera a Cremona, e ha speso anche qualche parola sull’ex Dusan Vlahovic. Leggete un po’ qua:

“La Cremonese ha vinto una sola volta in campionato ma ha più qualità da quando è arrivato Ballardini. L’Inter sarebbe più alla portata rispetto alla Juventus in un’eventuale finale. Anche se Inzaghi è micidiale in finale.

E sulla Juve: “Si difende bene e colpisce in contropiede: gioca all’italiana. Non è bello vedere Vlahovic giocare solo di sponda, forse Allegri doveva vedersi qualche suo video quando era alla Fiorentina“.