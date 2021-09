Grattacapi anche per Gasperini: Gosens lascia la Germania in dieci. Due big in dubbio

Non è solo Vincenzo Italiano ad avere problemi di formazione in vista di Atalanta-Fiorentina. Anche Gian Piero Gasperini, tecnico degli orobici, non dorme sonni tranquilli e a peggiorare la situazione è arrivato anche l’infortunio di Robin Gosens. Il terzino è dovuto uscire nei minuti finali di Liechtenstein-Germania a causa di una brutta botta al piede, lasciando i compagni in dieci dato che erano finiti cambi. Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

C’è preoccupazione anche per le condizioni di Luis Muriel e Duvan Zapata, non convocati dalla Colombia per infortunio. I due stanno lavorando per smaltire i rispettivi problemi fisici e lavorano ancora a parte: in caso di forfait, è pronto Roberto Piccoli.