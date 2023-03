Grave infortunio per Sirigu: Accompagnato in ambulanza fuori dallo stadio

Grave infortunio capitato al portiere della Fiorentina, Salvatore Sirigu. Allo scadere del primo tempo dell’amichevole contro il Serravezza Pozzi, l’estremo difensore si è accasciato mentre andava a riprendere un pallone.

I compagni sono andati subito a soccorrerlo e hanno richiamato le attenzioni dello staff medico della squadra. Alla fine il giocatore è stato portato fuori in barella e trasportato in ambulanza verso il centro sportivo.

Non è ancora nota la tipologia dell’infortunio, almeno per il momento. Per quanto riguarda la dinamica, potrebbe trattarsi di un interessamento alla zona del tendine d’Achille.