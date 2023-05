Grave infortunio per un ex obiettivo di mercato della Fiorentina: salterà la gara contro i viola

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per il Sassuolo, ultimo avversario della Fiorentina in campionato il 4 giugno. Il club neroverde ha comunicato attraverso una nota ufficiale l’infortunio dell’attaccante Agustin Alvarez, ex obiettivo di mercato della Fiorentina quando ancora era al Penarol:

“Durante l’allenamento di ieri pomeriggio l’attaccante neroverde Agustin Alvarez ha riportato un infortunio al ginocchio destro. Gli accertamenti effettuati in mattinata hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. FORZA AGUSTIN!!!“. L’uruguaiano sarà dunque out contro i viola per l’ultima di campionato.