Gravina: “Biraghi a Praga è stato straordinario. Ha sfidato chi ha voluto scalfire l’integrità del calcio”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato direttamente da Coverciano anche di quanto accaduto nella finale di Conference League a Praga tra Fiorentina e West Ham, con l’episodio che ha visto vittima Cristiano Biraghi. Queste le sue parole riprese da tuttomercatoweb.com:

“Ho voluto innanzitutto censurare quello che abbiamo visto tutti, uno spot non positivo per il mondo del calcio. Biraghi è stato straordinario, nonostante la ferita ha deciso di rimanere in campo, sfidando anche chi ha voluto scalfire l’integrità del mondo del calcio”.