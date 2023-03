Gravina: “Chi tocca l’arbitro deve essere radiato dal calcio. Una società deve pagare quando è coinvolta”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così a margine del consiglio federale sulle iniziative pensate per fermare la violenza nel calcio: “L’idea è quella di tutelare sempre di più e nel miglior modo possibile la categoria dei giovani arbitri che subiscono violenze inaudite, non solo da calciatori ma anche da dirigenti. E’ chiaro che chi tocca l’arbitro dovrà uscire dal mondo del calcio. Bisogna essere pronti a impugnare qualsiasi sanzione che non sia esemplare”.

“Una società deve pagare quando c’è il suo coinvolgimento diretto o indiretto perché non fa nulla per contrastare la violenza. Abbiamo bisogno di rispetto del mondo del calcio, è fondamentale lanciare questo messaggio. A volte avvengono atti che superano anche la fantasia degli stessi protagonisti, una forma di esibirsi nell’ambito di un branco”