Gravina: “Il Viola Park diventerà un modello per il calcio italiano. Grande merito a Commisso, ha portato impegno e novità” VIDEO

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina al termine della visita al Viola Park.

Queste le sue parole: “E’ un investimento importante della Fiorentina, non solo per la società viola ma anche per il calcio italiano. I due asset fondamentali per la rinascita del calcio italiano sono infrastrutture e settore giovanile. Dobbiamo patrimonializzare e non ricorrere a forme di indebitamento costante: questo è un esempio straordinario e un modello che inorgoglisce la Fiorentina, i fiorentini e il calcio italiano. Il progetto è straordinario e diventerà il modello italiano di riferimento per chi ama il gioco del calcio. È bello pensare di vedere professionisti, donne e giovani vivere in un parco straordinario.

Conclude così Gravina: “Va riconosciuto grande merito a Rocco Commisso, a suo figlio e a Joe Barone. Da parte mia grande considerazione, massimo rispetto e supporto a iniziative di questo tipo. Viva il calcio, viva la Fiorentina e viva Rocco Commisso che finalmente ha portato in Italia una ventata straordinaria di impegno e novità”.