Gravina: “Ringrazio Commisso per l’invito, il Viola Park è un’infrastruttura straordinaria. Rappresenta il modello che stiamo cercando di diffondere”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato al termine della visita al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono una persona dinamica, devo conoscere le realtà del calcio italiano e imparare sempre cose nuove. Oggi è stata una sorpresa straordinaria: avevo sentito parlare di questo progetto, senza però poterlo mai visitare. Ringrazio Rocco Commisso per l’invito, che mi ha concesso di vivere un’esperienza bellissima: vado via da Firenze molto più ricco di immagini. Sono molto orgoglioso che il calcio italiano cominci a riscoprire il senso di investire in importanti infrastrutture come questa, che è davvero straordinaria”.

Continua così Gravina: “Il Viola Park è il modello che stiamo cercando di diffondere. Vogliamo far capire quanto sia importante investire nelle infrastrutture e nei giovani. Sono due temi a noi molto cari, vogliamo creare presupposti di supporti da parte delle autorità: non solo quelle governative centrali, ma anche locali perché dobbiamo partire dal presupposto che per ogni attività come questa sono coinvolte diversi settori dell’economia. Questo è un centro di diffusione, di realizzazione e di propagazione. È stata data pari dignità anche al calcio femminile e questa è una filosofia straordinaria: è l’unico settore che nell’epoca della pandemia è cresciuto sotto il numero dei tesserati”.

Ecco altre foto dell’evento: