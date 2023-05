Gravina: “Sostenitori della Juventus preoccupati? Non solo loro, un po’ tutti i tifosi lo sono. Dobbiamo salvaguardare il brand, è uno dei riferimenti del calcio internazionale”

Fasi sempre più calde in ottica giustizia sportiva per la Juventus, in attesa di capire che ne sarà del suo futuro in termini di penalizzazioni ed eventuali esclusioni Uefa. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha trattato così l’argomento, nella ricostruzione di Tuttosport:

“Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del brand del calcio italiano e internazionale e credo che la Juve sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale.

Tifosi della Juventus preoccupati? Io credo che tutti i tifosi siano un po’ preoccupati perché i tifosi della Juve sono la maggioranza. I supporter bianconeri sono un gran numero nel panorama della tifoseria italiana. Le preoccupazioni credo che non possano riguardare quelli che sono i giudizi della Corte di Giustizia, che lascio alla loro obiettività e sensibilità”.