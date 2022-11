Gravissimo infortunio per Dragowski in Verona-Spezia: l’ex portiere viola non andrà ai Mondiali

Sfortunatissimo l’ex portiere della Fiorentina, Bartolmej Dragowski, che è stato costretto ad uscire in barella durante il primo tempo di Verona-Spezia. A causa di un contrasto con un avversario, la caviglia dell’estremo difensore spezzino ha avuto la peggio, compiendo una torsione davvero innaturale. La preoccupazione è stata massima ed immediata da parte di tutti i giocatori in campo che hanno prontamente chiamato i soccorsi.

Un incidente davvero sfortunato che non ci voleva per l’ex portiere viola che si era guadagnato la chiamata con la Nazionale del proprio paese per i Mondiali: la Polonia. Le immagini dell’infortunio sono evidenti e rendono subito l’idea di quello che purtroppo terrà l’ex viola lontano dai campi per molto tempo. Forza Drago, ti aspettiamo più forte di prima!