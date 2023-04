Graziani: “Barak non sarà un giocatore di fatica, ma fa la differenza dalla trequarti in su. Jovic? Domani tocca a lui”

‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento della Fiorentina e anche di Luka Jovic, un po’ scomparso nell’ultimo periodo:

“Domani è la partita giusta per dare spazio a Jovic e far riposare Cabral. Il serbo qualitativamente è di un altro livello, ma è uno che sembra che ti faccia un piacere a giocare. È uno che si assenta molto in campo. A me se non arrivava la palla dopo un po’ urlavo ai compagni”.

E su Barak: “Non è un giocatore di fatica. Dalla trequarti in su fa la differenza con le sue giocate. Fatica in fase difensiva quando si deve sacrificare, ma ad oggi per me è promosso. Mi piace“.