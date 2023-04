Graziani: “Col Monza solo un episodio, troppo brutta quella Fiorentina per essere vera. Cremonese? Tutti allo stadio e la vinciamo 2-0”

L’ex Viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento che sta vivendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel giorno che precede la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. Sentite cosa ha detto:

“Domenica la Viola è stata troppo brutta per essere vera e non ho nemmeno capito il perché. Una squadra stanca, crolla alla fine, mentre noi ci siamo spenti all’improvviso. Si tratta comunque solo di un episodio, adesso la Fiorentina è in corsa per due finali“.

E ancora: “Domani? Si vince 2-0. E tutti allo stadio. Basilea? Ce la giochiamo alla pari senza problemi. Italiano deve stare attento a non far mollare nessuno”.