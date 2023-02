Graziani: “Con Arnautovic la Fiorentina avrebbe avuto 7 punti in più. Jovic? Sembra che ci faccia un piacere a giocare. Torreira era tutta altra cosa rispetto ad Amrabat”

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa Fiorentina, esprimendosi su Luka Jovic e sul centrocampo della squadra di Italiano:

“Questa squadra avrebbe dovuto lottare con Torino e Udinese per il settimo posto. Sicuramente sta rendendo molto al di sotto delle sue capacità. C’è un problema di fondo importante, la mancanza di un centravanti vero. Con uno come Arnautovic la Fiorentina aveva 7 punti in più, ve lo garantisco”.

E ancora: “. Forse non è nemmeno il calciatore che fa al caso della Fiorentina, anche per la manovra che non riesce a metterlo nelle migliori condizioni”.Infine su“Era forte anche in fase offensiva: sapeva impostare, sapeva inserirsi.non mi dispiace, è un recuperatore di pallone incredibile ma non gli puoi chiedere cose che non ha, non verticalizza e non appoggia la fase offensiva, è un altro tipo di giocatore. Speriamo di recuperare, perché in mezzo al campo non siamo così male”.