Graziani: “Con Nzola la Fiorentina sarebbe stata in Conference. Icardi? Usato sicuro, ma fuori dai parametri della società. Il top sarebbe Belotti”

L’ex bomber gigliato Ciccio Graziani ha commentato per Radio Bruno Toscana i profili più in voga per l’attacco della Fiorentina. Dall’oriundo di Roberto Mancini, all’ormai nome noto Nzola, fino al vecchio ‘pallino’ dell’ex centravanti granata:

“Retegui tecnicamente è buono, ma andrebbe visto in un contesto diverso. Io punterei su Belotti, se ci fosse la disponibilità. Peggio di così non può fare ed è pur sempre uno che ha fatto 100 goal in Serie A. Per come lotta e sgomita, Belotti a Firenze farebbe 15 gol“.