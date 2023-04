Graziani: “Forza della Fiorentina è il gruppo ma Jovic è un corpo estraneo. Il serbo ha la pancia piena e pare disinteressato. Cabral? Finalmente vediamo un centravanti”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ad Il Brivido Sportivo commenta lo stato attuale di casa viola concentrandosi in particolar modo sugli attaccanti gigliati. Ecco le parole dell’ex calciatore viola: “La Fiorentina arriva bene a questo finale di stagione, in gran forma e consapevole dei propri messi. Dopo Verona è accaduto qualcosa di speciale ed abbiamo rivisto la Fiorentina che tutti volevamo. L’inizio è stato difficile per i tanti impegni ma quelli ci sono anche adesso. C’è voluto tempo per portare in forma tanti giocatori e trovare la quadra coi nuovi innesti. Ora c’è la consapevolezza di essere una squadra in gamba e compatta e chiunque affronti la Fiorentina sa che è forte”.

“Credo la Fiorentina possa arrivare in finale di Conference League e vincere. Ad oggi non vedo squadre nettamente superiori. Le serate europee offrono tanti stimoli. Non capisco gli allenatori che snobbano le coppe per pensare al campionato. L’Europa porta prestigio, visibilità e attira i giocatori importanti. La forza della Fiorentina sta nel gruppo, è compatto, tutti remano dalla stessa parte ed è così più facile emergere anche per il singolo”.

“Italiano è un tecnico giovane, con idee e spirito di sacrificio. L’impegno europeo lo ha fatto crescere sotto molti aspetti. Ha avuto bisogno di tempo ma non gli si può rimproverare granché. Bisogna fargli i complimenti vedendo la Fiorentina oggi. Cabral? E’ un buon giocatore e lo dicevo anche quando non riusciva a rendere. Contento perché finalmente stiamo vedendo un centravanti a Firenze. Mi auguro possa togliersi tante altre soddisfazioni. Jovic? Sta incontrando qualche difficoltà di troppo e mi dispiace. Lo vedo come un corpo estraneo. Sembra uno con la pancia piena, a cui non interessa nemmeno più di tanto quanto spazio gli viene dato”.