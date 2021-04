Graziani: “Fossi un dirigente della Fiorentina andrei da Spalletti e non uscirei da casa sua finchè non ha detto si. Sarri? Aspira a qualcosa di più”

Il tema riguardante il futuro tecnico continua a tener banco in casa Fiorentina. L’ex attaccante viola Francesco Graziani a RTV38 ha trattato questo tema dimostrando…di avere pochi dubbi in merito: “Sarri oggi secondo me non può venire a Firenze, aspira a qualcosa di più. Magari un ritorno in Inghilterra anche. Io scommetterei su Spalletti: fossi un dirigente della Fiorentina andrei a parlargli a casa e non uscirei finchè non dice di si. Oggi una società seria con un progetto interessante potrebbe interessargli”.