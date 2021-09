Graziani: “Iachini aveva peggiorato la squadra, Italiano l’ha revitalizzata. Gasperini con il cellulare in panchina? Non si possono vedere certe scene”

L’ex giocatore viola Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “La Fiorentina forse meritava più dei sei punti guadagnati fino a ora. Italiano è stato bravo a rivitalizzare una squadra che sembrava un gruppo di zombie. L’unico che si salvava era Vlahovic, per merito di Prandelli. Iachini, mi dispiace dirlo, ma aveva peggiorato la squadra viola. Si stanno cominciando a rivedere giocatori come Duncan, Biraghi… Anche Callejon sembra essere un giocatore diverso, l’avrei fatto giocare molto di più lo scorso anno. Secondo me il posto in Conference League è alla portata della Fiorentina. Gasperini e il cellulare in panchina? Lo stimo, ma certe cose non si possono vedere. Lasci giudicare ai competenti”.