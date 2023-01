Graziani: “Italiano sembra contento, quindi perché fare acquisti? Zurkowski non lo darei via, ma evidentemente…”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentna, divisa fra il rientro in campo e le opzioni del mercato. Sentite cosa ha detto:

“Non credo siano necessari acquisti nell’immediato, non si fanno tanto per farli. Italiano sembra contento di Kouamè, Jovic e Cabral. Bianco è un giovane di prospettiva, come Kayode e altri Primavera”.

Sul mercato: “Isco è sicuramente valido, ma a livello tattico non ci sta in questa squadra. Già Barak sta facendo fatica ad inserirsi. A centrocampo, inoltre, rientrerà Castrovilli. Uno come Zurkowski, invece, non lo darei via con tanta leggerezza, ma evidentemente Italiano non lo vede, così come Benassi.”