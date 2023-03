Graziani: “Jovic-Cabral? Gestione sbagliata in partenza. Ecco cosa rimprovero al serbo”

Questo pomeriggio l’ex attaccate di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei principali temi in casa gigliata. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La situazione attuale della Fiorentina non mi preoccupa. Mi preoccupo quando ua squadra non riesce a creare occasioni con centrocampisti ed attaccanti, noi ultimamente creiamo un sacco di occasioni. Se c’è qualcosa che posso rimproverare a Jovic è la mancanza di cattiveria in alcune occasioni: mi sembra giochi spesso con troppa leggerezza. In alcuni momenti il serbo da la sensazione di essere superficiale: se sbagli occasioni come quelle contro i turchi ti devi rammaricare. Il gol che ha fatto contro il Milan mi ha fatto arrabbiare molto: ha fatto un contromovimento perfetto, che non aveva mai fatto prima. Fossi stato Italiano gli avrei fatto qualche domanda, non è possibile che faccia certe giocate ad intermittenza. Se hai questi movimenti nel tuo bagaglio personale devi farne almeno due o tre a partita. Il dualismo con Cabral? Tra un po’ ci saranno le scommesse: gioca uno o l’altro? Sono dell’idea che la gestione non sia adeguata, non è stata studiata una linea ben definita e per questo ancora non si sa sui chi dei due puntare. Questo lo pagheremo alla lunga: alternandoli finisci per condannarli entrambi, serviva una scelta decisa e prolungata.

Ha poi concluso parlando della sfida di domani contro la Cremonese: “Credo che sulla sfida domani influirà molto anche il ritorno di Conference contro il Sivasspor. Sarà sicuramente un test importantissimo perchè nonostante quello che dice la classifica la Cremonese gioca molto bene. Inoltre sarà fondamentare studiarli e testarli visto che saranno il prossimo avversario in Coppa Italia, in più per loro questa partita può essere lo spartiacque della stagione, senza una vittoria è finita”.