Graziani: “Jovic e Cabral devono giocare insieme. Il ritiro estivo a Bagno a Ripoli non sarà un problema”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Francesco Graziani, durante un collegamento con iRadio Bruno, ha avuto modo di analizzare lo stato di forma della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“A me piacerebbe vedere giocare insieme Jovic e Cabral, nelle poche occasioni in cui li abbiamo visti insieme mi sono piaciuti tanto: davano l’idea di poter rappresentare una coppia interessante e adatta al nostro campionato, basta vedere cosa hanno prodotto nella partita con l’Inter. Poi i fatti ci dicono altro, e se Italiano la pensa diversamente da noi ne prenderemo atto. Allargando il discorso credo comunque che Cabral tra i due sia più adatto all’idea di calcio di Italiano. Come ho già detto in precedenza però, adesso l’allenatore deve fare una scelta e dare fiducia ad uno dei due per un certo numero di partite e vedere a cosa andrà incontro”.

Ha poi parlato del Viola Park: “L’idea di creare uno spazio del genere credo che nasca dal fatto che la Fiorentina voglia costruirsi i giocatori in casa propria. Da che età iniziare a far crescere i giovani viola? Direi di fare come ho fatto io con mio nipote: 5/6 anni credo sia l’età ideale per calpestare l’erba di quel centro sportivo, di modo gettare già le basi per il futuro. Se il ritiro a Bagno a Ripoli possa rappresentare un problema? Ne ho fatti tanti di ritiri, sia in montagna che al mare, e credo che il problema non sia la temperatura. Certamente saranno temperature più elevate rispetto al solito ma la cosa importante è un’altra: l’importante è il riposo della sera”.

Ha poi concluso parlando della squadra di Italiano: “Io gli esterni li preferisco vederli con i piedi dominanti sulla rispettiva fascia, i piedi invertiti da sempre non mi sono mai piaciuti, non mi convincono. E’ sotto gli occhi di tutti che Gonzalez incida molto di più quando gioca sulla sinistra, sono con la Lazio ha segnato partendo dalla fascia destra: cosi facendo ha la possibilità di arrivare sul fondo e mettere la palla al centro per i due attaccanti. Io ad oggi non sono contento di quanto dimostrato dalla squadra, sono convinto che la Fiorentina si meriterebbe di più rispetto alla classifica attuale. Anche a Verona ci siamo resi conto di avere una squadra nettamente superiore a quello che sta dimostrando. Se fossimo stati al posto del Bologna, ovvero se avessimo conquistato cinque/sette punti rispetto ad ora, probabilmente eravamo ancora il lotta per una qualificazione alle coppe europee anche dal campionato. La Fiorentina ha una buona base di rosa, e c’ solo una cosa di cui ha bisogno: un forte attaccante che possa dare continuità alla squadra in fase di realizzazione. Uno come Arnautovic l’avrei preso subito”.