Graziani: “Jovic sembra uno che è stato invitato a un calcetto dopo aver mangiato un piatto di tagliatelle. Brekalo? E’ stato preso solo per fare la riserva”

L’ex bomber viola ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare alcuni singoli della Fiorentina di Italiano, con un focus sugli attaccanti. Sentite cosa ha detto su quei giocatori che stanno trovando meno spazio:

“Jovic? A me dà quell’impressione di uno invitato a un calcetto dopo aver mangiato un piatto di tagliatelle col sugo di Chianina. Sembra uno con la pancia piena, che non gli interessa nemmeno più di tanto di quanto spazio gli viene dato”.

E poi: “Brekalo? Al Torino era un gran bel giocatore, ma qui le scelte ormai sono state fatte: per me è stato preso solo perché non si conoscevano i tempi di recupero di Sottil. E’ un’alternativa, Italiano tiene più in considerazione gli altri, anche perché il suo ruolo non è l’esterno in un 4-3-3, è più un trequartista. Inoltre, gli serve continuità, giocare così a sprazzi non fa bene a nessuno”.