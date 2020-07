Graziani: “La Fiorentina a Roma mi è piaciuta in tutto e per tutto, ha giocato con entusiasmo. Fabbri si è assunto una responsabilità…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani dopo la partita dell’Olimpico contro la Lazio dove la Fiorentina è uscita sconfitta immeritatamente, ha parlato bene della prestazione della squadra di Iachini: “A Roma mi è piaciuta in tutto e per tutto, ha giocato con entusiamo e c’è stata una perla meravigliosa di Ribery. Peccato la partita sia stata condizionata dall’arbitro Fabbri, che si è assunto una responsabilità che non gli competeva”.

