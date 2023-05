Graziani: “La Fiorentina ha commesso arrosti difensivi incredibili a Salerno. Talvolta la squadra sembra sottovalutare l’avversario. Su Jovic dico che…”

‘Ciccio‘ Graziani a Radio Bruno si concentra sulla situazione della Fiorentina dopo il pari di Salerno, ma non solo. Ecco le parole dell’ex attaccante viola: “Cabral è quello che si è meritato un po’ più di considerazione, almeno rispetto a Jovic. Del serbo non siamo contenti nella totalità della stagione. Ieri la Fiorentina ha fatto degli arrosti in difesa incredibili, dando mano a Dia a segnare tre gol. Credo che con una squadra come Milan, Inter, la Fiorentina non avrebbe commesso quegli errori. Talvolta manca attenzione, si sottovaluta l’avversario. Serve far capire alla squadra che è un mese decisivo”.

“Le condizioni della squadra mi sembrano buone, la vedo bene fisicamente, commette errori che con la fatica non c’entrano nulla. Distrazione Coppa? La squadra non può permetterselo. Italiano è ora nella fase clou della stagione. Ogni momento ha il proprio interesse”.