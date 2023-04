Graziani: “La Fiorentina ha ipotecato la finale, al ritorno festeggeremo. Cabral? Finalmente un vero attaccante”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a TMW del momento della squadra viola, partendo dalla Coppa Italia: “Vincere 2-0 a Cremona, peraltro senza subire gol, significa aver ipotecato il passaggio del turno; al ritorno al Franchi festeggeremo tutti insieme la finale. La Fiorentina ha ritrovato la migliore versione di sé, quella che tutti noi ci aspettavamo”.

E poi su Cabral ha aggiunto: “Ho sempre detto che è un buon giocatore, anche quando non rendeva e non riusciva a segnare. Sono contento per lui e per la Fiorentina, finalmente stiamo rivedendo un vero attaccante indossare la maglia viola. Mi auguro che possa togliersi ancora tante soddisfazioni”.