Graziani: “La Fiorentina ha le carte in regola per vincere entrambe le coppe”

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare l’attuale situazione in casa viola dopo il passaggio del turno in Conference League. Questo un estratto delle sue parole:

“Noi critichiamo molto gli arbitri italiano, ma la partita contro il Lech Poznan ha dimostrato che i nostri sono i più bravi d’Europa, e lo dimostrano partita dopo partita. Purtroppo gli altri, soprattutto in Conference League, gli arbitri commettono errori incredibile, e anche la stessa tecnologia non viene gestita come viene gestita in Italia. Giovedi ad un certo punto dopo il terzo gol dei polacchi mi si è ghiacciato il sangue. Molto probabilmente la squadra ha sbagliato l’approccio alla partita, ma quando vinci 4-1 in trasferta dai molte cose per scontato. Per fortuna Sottil e Castrovilli hanno rimediato, rendendo la sconfitta molto meno amara di quello che ci si poteva aspettare sullo 0-3″.

Ha poi concluso parlando delle possibilità di vincere una coppa: “La Fiorentina ha le qualità tecniche per andare a vincere la Conference, il Basilea non è superiore ai viola e per questo li vedo con un passo in finale. La Fiorentina quando gioca bene come in questi ultimi tempi mi ha trasmesso molta fiducia, può giocarsi le sue carte in questa competizione. La Possibilità di fare doppietta? Chiaramente la possibilità c’è eccome. E’ però chiaro che devi giocarti due finali difficilissime. In Coppa Italia, a meno di una catastrofe sportiva, la Fiorentina ha un passo in finale, e li dovrà vedersela con una tra Inter o Juventus partendo ovviamente sfavorita. Quando sei in finale però può succedere di tutto, ma credo che per i tifosi viola sia già molto importante raggiungere entrambe le finali: sono sperienze importanti per un club”