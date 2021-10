Graziani: “La Fiorentina capì che non poteva più trattenere Chiesa e valutò le opzioni le proposte sul giocatore. E’ quello che dovrebbe succedere anche per Vlahovic, ammesso che il serbo voglia ancora trovare una soluzione”

Francesco Graziani, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno: “Chiesa quando era a Firenze era propenso a trovare una soluzione col club di Commisso, altrimenti sarebbe potuto andare via a zero a scadenza del suo contratto. Il presidente viola lo trattenne il primo anno, ma poi si misero seduti a ragionare su quale fosse la miglior soluzione per tutti. La società gigliata si rese conto che non poteva più trattenerlo e allora è andata a valutare quello che c’era intorno a Chiesa. E’ quello che dovrebbe succedere anche nel caso di Vlahovic, ammesso che il giocatore voglia ancora sedersi per trovare una soluzione. Se il calciatore invece andasse in scadenza sarebbe un danno enorme per la Fiorentina“.

Ciccio Graziani ha poi aggiunto: “Nelle casse del Milan, per esempio, pesano tantissimo le mancate cessioni di Donnarumma e Calhanoglu, e ora forse anche Kessie non vuole rinnovare. Per una società questo tipo di vicende sono problematiche serie dal punto di vista finanziario”.