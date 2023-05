Graziani: “La sconfitta con l’Inter ha dato consapevolezza alla Fiorentina. Finale di Conference? Pessima organizzazione della UEFA”

L’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina arriva molto bene alla finale di Conference League. La sconfitta contro l’Inter, paradossalmente, ha dato la consapevolezza di poter pensare davvero in grande. Gli errori, se ci saranno, saranno errori di gioco e non certo di testa. Certamente ci vorranno concentrazione in difesa e freddezza in attacco. Comunque vada questa stagione sarà servita per crescere, poi è ovvio che anche il mercato e le strategie sarebbero diverso in caso di qualificazione all’Europa League“.

E poi ha aggiunto: “La finale di Conference poteva essere gestita meglio dalla UEFA. Le società avrebbero dovuto fare pressione per avere uno stadio più grande, qualunque squadra fosse arrivata in finale ci sarebbero stati un sacco di tifosi volenterosi di andare allo stadio. Con uno stadio da 20mila posti si rischia anche sul piano dell’ordino pubblico, ci saranno un sacco di tifosi che arriveranno a Praga senza biglietto”.