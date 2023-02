Graziani: “La volontà di Amrabat era comprensibile, ma non doveva comportarsi così. Mercato? Mi sarei aspettato una punta”

Ciccio Graziani ha commentato a Radio Bruno le situazioni più scottanti dell’ultim’ora in casa Fiorentina, tra il caso Amrabat e il mercato che si è concluso appena ieri:

“Non si poteva accettare un prestito senza obbligo di riscatto per Amrabat. Spingere per andare in uno dei migliori club del mondo, a Barcellona, è comprensibile, però ci si deve comportare da professionisti. Se non esistevano le condizioni giuste adesso, il giocatore deve rimettersi sotto e pensare a fare bene con la Fiorentina. Poi il prossimo anno si vedrà”.

Sul mercato: “Mi aspettavo un attaccante, invece la società ha deciso di insistere su Jovic, Cabral e Kouamè. Qualcuno sarà rimasto deluso, ma credo che questi possano fare meglio di quanto fatto finora. Brekalo e Sabiri? Buone operazioni”.