Graziani: “L’Amrabat della Fiorentina non replicherà mai quello visto con il Marocco. Quando tornerà a Firenze…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana per commentare il calciomercato viola. In particolare, su Sofyan Amrabat: “Beh sì, in caso di maxi-offerte lo venderei, anche perché non è lo stesso giocatore. Ciò che Amrabat fa con il Marocco non riesce a replicarlo con la Fiorentina. In Nazionale, è circondato da compagni che lo aiutano ed è immerso in un contesto tattico molto congeniale alle sue caratteristiche”.

E aggiunge: “Vedrete che, quando tornerà a Firenze, Amrabat continuerà comunque a fare bene, ma non riuscirà a replicare i livelli del Mondiale. Ma non riuscirebbe a farlo da nessun’altra parte, proprio perché con il Marocco fa cose irripetibili”.