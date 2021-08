Graziani: “Mi preoccupa che la Fiorentina non abbia fatto un precampionato al livello di quello della Roma. Vlahovic? Gli avrei dato la fascia di capitano”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Roma alla prima giornata? Certe squadre è meglio incontrarle subito, perché la partenza è sempre un’incognita. L’unica cosa che mi preoccupa della Fiorentina è che non ha giocato un precampionato di livello, come invece ha fatto la Roma. La partita comunque è aperta a qualsiasi risultato”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Le voci sul suo conto non sono che uno stimolo. L’importante è che la società sia chiara con lui, è necessario che rinnovi. Io gli avrei anche dato la fascia di capitano. Quanto a domani sera, se vai per non perdere alla fine perdi. Stessa cosa se vai con presunzione. Bisogna giocarsela semplicemente senza fare calcoli”.