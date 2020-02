Graziani: “Sarebbe stato corretto fermare tutti il campionato. Iachini non è convinto da Chiesa…”

L’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani è intervenuto a radio bruno per commentare le decisioni che hanno portato all’annullamento di cinque gare su sei della 26° giornata di Serie A, tra cui quella della Fiorentina contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Quest’ultima è stata una settimana abbastanza travagliata e insolita, settimana che si conclude in maniera abbastanza sorprendente. Giocare senza pubblico avrebbe potuto dare una sensazione diversa dal solito, ma non si ha la certezza di come avrebbe realmente condizionato la cosa. A questo punto sarebbe stato corretto fermare tutto il campionato, non si avrebbe dovuto far giocare nessuna partita. Al contrario invece c’è stato un trattamento diverso, e la Fiorentina è stata molto danneggiata. Tornando a parlare di calcio e di Fiorentina invece vorrei sottolineare il costante ballottaggio che ha creato Iachini: Vlahovic e Cutrone lavorano durante tutta la settimana senza avere la certezza di essere titolare la domenica. In questo momento tra i due il favorito mi sembra il serbo: ha un fisico importante e con il suo lavoro offre maggiore profondità alla squadra. Se si vuole fare un campo tattico non resta che spostare Chiesa sull’esterno, ma Iachini non è convinto da questa opzione. Attualmente non sono attuabili altre soluzioni, occorre attendere il rientro di Ribery per vedere cosa succederà. Non credo che il francese sia disposto a stare in panchina”.