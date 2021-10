Graziani: “Se fossi Commisso, lascerei Vlahovic fuori rosa per un anno e mezzo”

Il doppio ex di Fiorentina e Torino, Ciccio Graziani, ha parlato a persemprecalcio.it di Dusan Vlahovic e Andrea Belotti, due attaccanti in procinto di lasciare i rispettivi club. Il capitano granata, come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni, è uno dei profili valutati dalla società di Rocco Commisso in caso di cessione del serbo.

Queste le parole: “I tanti addii a parametro zero? La colpa è dei presidenti, che non si rendono conto di essere ostaggi dei procuratori. Se fossi Commisso, lascerei Vlahovic fuori rosa per un anno e mezzo. Belotti non rinnova con il Torino? Mi dispiace: se rinnovasse, diventerebbe definitivamente un simbolo del Torino”.