Graziani: “Toro e Fiorentina hanno un percorso simile. Se Commisso comprasse Berardi…”

L’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento per Radio Bruno, ha avuto modo di commentare la sfida di questa sera tra i viola e i granata. Queste le sue parole:

“Vlahovic contro Belotti? Credo che tutte e due le squadre confidino sulle giocate e i gol di questi due attaccanti. Tra i due Belotti, per età, ovviamente ha uno score più importante mentre Vlahovic è giovane ed ha grandi margini di miglioramento. Adesso vediamo con la pressione del pubblico cosa succederà, io il serbo a Roma, nonostante non abbia segnato, l ho visto in grande forma. Non sarà facile per la Fiorentina perche entrambe vorranno vincere, però vediamo che succede: in un momento come questo, in cui l’aspetto fisico ancora non è al top per entrambe le squadre, ci possono essere tante variabili. Un Torino diverso dall’anno scorso? Con l’Atalanta sicuramente abbiamo visto una buona squadra, un Torino che per compattezza ed entusiasmo mi ha veramente stupito. Ha perso la partita, ma come ha detto anche Gasperini, non meritava di perdere. Il calcio è fatto di episodi e di momenti. La stessa cosa si può però dire della Fiorentina: se Dragowski non fosse stato espulso e si giocava alla pari, non so mica come sarebbe andata a finire. Come ha detto Mourinho, anche in inferiorità numerica la Fiorentina ha tenuto campo ai giallorossi e in alcuni momenti addirittura ha giocato meglio. La partenza in campionato della due squadre la ritengo buona, nonostante i risultati siano stati negativi. Chi ha più bisogno di un intervento sul mercato? Se Juric avesse parlato con il presidente anziché con la stampa avrebbe fatto una figura migliore. Il Toro cosi com’è è una squadra competitiva che può puntare alla parte sinistra della classifica. Lasciamo perdere cosa è successo in passato. Se la Fiorentina dovesse prendere Berardi alla fine Commisso lo faranno sindaco: sta allestendo una squadra di grandissimo livello, se arrivasse Berardi il salto di qualità sarebbe notevole”.