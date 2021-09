Graziani: “Vlahovic ha il diritto di non rinnovare, questo non vuol dire che non debba mostrare riconoscenza”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani. Queste le sue parole sulla vicenda legata al rinnovo di Dusan Vlahovic:

“I giocatori non sono nelle mani dei procuratori, anzi spesso è il contrario. Gli agenti hanno paura di poter perdere i calciatori e non poter fare più i loro interessi. Vlahovic ha tutto il diritto di non rinnovare, ma questo non vuol dire che non debba dimostrare riconoscenza alla Fiorentina trovando una soluzione adatta. Se vuole andare via devono esserci i vantaggi anche per la società viola”.