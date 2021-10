Graziani: “Vlahovic ingrato. La Juventus? Per lui è meglio rimanere alla Fiorentina”

E’ critico nei confronti di Dusan Vlahovic , l’ex attaccante della Fiorentina , Francesco ‘Ciccio’ Graziani , il quale, intervistato da ItaSportPress ha detto: “Gli è stato offerto un rinnovo a 4 milioni di euro a stagione…Io per un fatto di riconoscenza nei confronti del club avrei firmato. Come si fa a avere ripercussioni se ti offrono quelle cifre? Gli offrono, a vent’anni circa, 4 milioni per cinque anni…”.

Sul futuro dell’attaccante ha detto: “Andasse alla Juve, come in qualsiasi altro club, in bocca al lupo per la sua carriera! Se dovessi dargli io un consiglio gli direi di firmare e di farsi un altro anno con la Fiorentina. Potrebbe segnare 30 gol in campionato e poi andare via. I viola non lo tratterrebbero a tutti i costi. Si tratta di dare il giusto riconoscimento al club che ti ha messo in luce”.