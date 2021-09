Graziani: “Vlahovic non deve dimenticarsi di com’era quando è arrivato. Faccia il bravo e firmi questo contratto”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato durante l’evento di consegna del trofeo Nereo Rocco ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Col Napoli la Fiorentina non ha nulla da perdere. Se fossi Italiano direi ai ragazzi di giocare bene e uscire dal campo con la testa alta al di là del risultato, perché comunque davanti c’è la prima in classifica. E’ bello avere la consapevolezza di potersela giocare anche con una big come il Napoli. Contro l’Inter la Fiorentina ha fatto un primo tempo strepitoso, magari ha sbagliato troppo ma il risultato alla fine è stato bugiardo”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Non deve dimenticarsi di come era quando è arrivato e di cosa è diventato adesso. Oltretutto la società gli offre un sacco di soldi, quindi sarà bene che faccia il bravo e firmi questo contratto. Poi ovviamente spero che segni tanti gol per il bene della Fiorentina e perché così aumenta anche il suo valore. Vlahovic è uno che si spende tantissimo per la squadra, a fine partita lo abbracci anche se non ha segnato”.