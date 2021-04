Graziani: “Vlahovic, un anno non basta! Voglio rivederlo tra due o tre, ma sono fiducioso. Ribery lo terrei ma…”

A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Ciccio Graziani, parlando della situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Ancora manca tanto a Vlahovic per raggiungere uno come Belotti, ma ho fiducia in lui. Ha il cattivo addosso. Un anno non basta, voglio rivederlo tra due-tre. Tempo fa gli dissi che doveva migliorare la fase di smarcamento e che avrebbe dovuto guardare maggiormente Ribery. Lo terrei, ma si deve ridurre l’ingaggio ovviamente. Salvezza? Sono fiducioso”.