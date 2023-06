Grazzini: “Basta incaponirsi su un binario morto, la ristrutturazione del Franchi coi soldi dei cittadini non è praticabile. Sta diventando una fiction”

In merito all’asta deserta per il restyling dello stadio Artemio Franchi è intervenuto anche il coordinatore di Italia Viva Francesco Grazzini. Ecco il suo commento, condiviso anche sul suo Instagram: “La gara andata deserta è la dimostrazione della ragionevolezza della posizione che ripetiamo da mesi: la ristrutturazione dello stadio Franchi con i soldi dei cittadini non è una soluzione praticabile e realistica“.

E aggiunge: “Adesso basta incaponirsi su quello che ormai è un binario morto e si riprenda a lavorare per trovare una soluzione che contempli l’intervento del privato. Non ci sono tempi supplementari. Andare avanti significa impiegare ulteriori risorse su quella che ormai è diventata una sorta di fiction, ma soprattutto rischiare concretamente la Corte dei Conti”.