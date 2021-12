Gregucci: “La Fiorentina è tra le sette sorelle, un campionato avvincente come non mai. E su Vlahovic…”

L’ex allenatore del Sassuolo e vice allenatore della Fiorentina, Angelo Gregucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sulla situazione dei in vista del match di domenica contro i neroverdi: “Questo campionato è avvincente, in cima alla classifica sono tornate le sorelle del passato, è tutto più competitivo nel post-dominio juventino. La Fiorentina è tra queste: il merito principale è di Italiano, che ha un’idea di calcio performante, soprattutto per il recupero palla. Gioca intensamente, spezzando le linee, vince i duelli con qualità.

Prosegue su Vlahovic e un suo eventuale trasferimento del serbo: “E’ forte, giovane, può far fare il salto di qualità che manca a Firenze. Ha le spalle larghe: non si lascia frantumare dalle chiacchiere fuori dal campo, gioca e psicologicamente ha dimostrato di essere solido. Trasferimento alla Juve? Resta un top club, ma in Europa tante se lo possono permettere. Non credo a gennaio vada via, il percorso è da completare. Chi lavora bene nel settore giovanile avrà delle plusvalenze reali: non capisco come non si investa in questo in Italia. Il serbo comunque ha anche esperienza internazionale maturata con la Nazionale: si è messo subito in mostra e la testa fa la differenza a prescindere dalle qualità tecniche”.

Passa poi a parlare di Sassuolo e del suo Capitano, un possibile obiettivo della Fiorentina per il mercato di gennaio: “Berardi? E’ cresciuto in un posto che conosce molto bene, in una società seria e solida che fa calcio appagante: non a caso ha molti giocatori in Nazionale, e questo n tempo sarebbe stato quasi impossibile”.