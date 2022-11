Grifo e una carriera da sottovalutato: per la Fiorentina potrebbe valere la pena di un investimento?

Tra i più in vista senza dubbio dell’ultima amichevole azzurra, in Albania: Vincenzo Grifo, italo-tedesco classe ’93, sta disputando forse la sua miglior stagione in carriera, ma non l’unica ad alto livello. Da 4 anni ormai stabilmente nel giro azzurro, voluto da Mancini, anche se fuori dai convocati per l’Europeo vinto, e soprattutto grande protagonista al Friburgo dove si è affermato come uno degli esterni offensivi più continui e prolifici della Bundesliga. Nove reti due campionati fa, nove reti lo scorso e già a nove anche quest’anno. In più aggiungiamoci i gol tra Coppa di Germania ed Europa League ed ecco un esterno da doppia cifra ormai da tre stagioni abbondanti.

Eppure sul mercato italiano il suo nome non è mai stato troppo gettonato, vittima forse di un po’ di diffidenza dato che il Friburgo non è propriamente una big in Germania. La formazione di Streich però è reduce da un sesto posto e dal girone di Europa League vinto, con Grifo grande protagonista. Se ne è iniziato a parlare anche per la Fiorentina, in cerca chissà anche di calciatori offensivi ma molto dipenderà anche dall’evoluzione della storia Gonzalez: intanto sulla trequarti sono in molti e non sarebbe banale inserire un altro giocatore. Nell’italo-tedesco però la squadra viola troverebbe sicuramente grandi doti balistiche, anche su calcio piazzato, e un feeling con la porta che in pochi attualmente hanno nella rosa di Italiano.